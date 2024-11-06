Гвардиола отреагировал на разгром "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" крупно уступил на выезде "Спортингу" (4:1) в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. После игры главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола поделился своими эмоциями, передают Vesti.kz.

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"Мы с самого начала знали, что это будет трудный сезон. Мне это нравится. Я хочу справиться с ним и поднять своих игроков.

Я не сдамся, это точно.

Я должен попытаться найти объяснение, но иногда это просто футбол, и нужно смириться с этим. Спорт таков. Жизнь такова. Иногда у нас бывают плохие моменты, но мы принимаем реальность.

Каждый должен стараться быть лучше, и мы найдем это. Мы все еще живы во всех соревнованиях, и мы продолжаем", - приводит его слова BBC.