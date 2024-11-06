Гвардиола отреагировал на разгром "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
"Манчестер Сити" крупно уступил на выезде "Спортингу" (4:1) в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. После игры главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола поделился своими эмоциями, передают Vesti.kz.
"Манчестер Сити" крупно уступил на выезде "Спортингу" (4:1) в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. После игры главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола поделился своими эмоциями, передают Vesti.kz.
Фиаско "Реала", "Манчестер Сити" и разгром от "Ливерпуля". Главное в Лиге чемпионов
"Мы с самого начала знали, что это будет трудный сезон. Мне это нравится. Я хочу справиться с ним и поднять своих игроков.
Я не сдамся, это точно.
Я должен попытаться найти объяснение, но иногда это просто футбол, и нужно смириться с этим. Спорт таков. Жизнь такова. Иногда у нас бывают плохие моменты, но мы принимаем реальность.
Каждый должен стараться быть лучше, и мы найдем это. Мы все еще живы во всех соревнованиях, и мы продолжаем", - приводит его слова BBC.
Следующую игру "Манчестер Сити" проведет на своем поле с "Фейеноордом" 26 ноября, а "Спортинг" в этот день встретится дома с "Арсеналом".
На данный момент "Спортинг" с 10 очками занимает второе место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Манчестер Сити", имея в активе 7 очков, располагается на шестой строчке.
Реклама