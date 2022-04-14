Гвардиола обновил рекорд Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обновил рекорд футбольной Лиги чемпионов, сообщает "Р-Спорт".

Испанский специалист в девятый раз вывел свою команду в полуфинал главного клубного турнира в Европе. Гвардиола четырежды выходил в полуфинал главного еврокубка с испанской "Барселоной", трижды - с немецкой "Баварией", дважды - с "Манчестер Сити".

По восемь раз со своими командами до полуфинала Лиги чемпионов доходили португалец Жозе Моуринью и итальянец Карло Анчелотти. На счету Гвардиолы два титула - с "Барселоной" в 2009 и 2011 годах.

В четвертьфинале "горожане" прошли испанский "Атлетико", забив один мяч по сумме двух матчей, и в полуфинале сыграют против мадридского "Реала". После матча конкуренты устроили стычку.

Вторую пару составили "Ливерпуль" и "Вильярреал": наставник английской команды Юрген Клопп высказался о результативной дуэли с "Бенфикой".

Дубль Фирмино помог "Ливерпулю" пройти "Бенфику", а "Сити" выбил "Атлетико" из Лиги чемпионов

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира