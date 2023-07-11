В Грузии сделали прогноз на первый матч "Астаны" в Лиге чемпионов

Грузинский обозреватель Левкан Бокучава в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов "Астаны" с "Динамо Тбилиси". Также эксперт объяснил, в чем заключается единственный шанс хозяев на успех в противостоянии.

Первую встречу команды проведут на "Астана Арене". Она состоится завтра, 12 июля, в 20:00 по местному времени.

"Тут однозначным фаворитом является "Астана". У нее более качественный и дорогой состав. Кроме этого, коллектив имеет большой еврокубковый опыт и по праву претендует на попадание в групповой этап.

С другой стороны, у казахстанских команд случаются необъяснимые провалы. Вероятно, что если "Астана" не сможет реализовать свое преимущество в родных стенах, то это может дать шанс "Динамо" в ответной встрече. Маловероятно, но в футболе всякое случается. Но если быть объективными, то казахстанцы должны побеждать в двухраундовом противостоянии", - отметил Бокучава.

В прямом эфире матч "Астана" - "Динамо" покажет телеканал Qazsport.

Ответную игру в Тбилиси команды проведут 19 июля. Победитель противостояния выйдет на "Динамо Загреб" (Хорватия).

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ