Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Вчера 22:28
 

Громкое заявление "Барселоны": Флик не исключил камбэк против "Атлетико"

  Комментарии

Поделиться
Громкое заявление "Барселоны": Флик не исключил камбэк против "Атлетико" ©x.com/FCBarcelona

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщают Vesti.kz

Поделиться

После домашнего поражения со счётом 0:2 футболистам "Барселоны" предстоит сложная задача — попытаться отыграться в гостях у "Атлетико" и сохранить шансы на выход в полуфинал турнира.

"Прежде всего, нам нужно хорошо сыграть завтра. Нужно сосредоточиться на сильной игре, а не на результате. Когда мы играем хорошо, тогда и забиваем. Матч будет другим, но в любом случае – потрясающим.

Отыграться возможно, почему бы и нет? Конечно, мы играем против очень сильного "Атлетико" и должны показать очень высокий уровень. Нужно использовать свои моменты, потому что в прошлом матче в этом и была разница", - сказал Флик журналистам.

Ответный матч "Атлетико Мадрид" — "Барселона" состоится 15 апреля и начнётся в 00:00 по времени Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Атлетико М
- : -
Барселона
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Барселона
Проголосовало 156 человек

Реклама

Живи спортом!