Гол в ворота "Баварии" спровоцировал опасный шум на стадионе для здоровья человека

"Галатасарай" уступил на своем поле "Баварии" (1:3) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Когда хозяева поля сравняли счет, Мауро Икарди реализовал пенальти на 30-й минуте, уровень шума на стадионе достиг 131,1 децибела.

По информации Euro-football.ru, даже звук реактивного двигателя с расстояния в 100 ярдов (около 91,5 метра) не такой громкий.

Отмечается, что такой уровень шума в перспективе может стать причиной проблем со слухом. Он близок к порогу "слуховой боли".

Матчи четвертого тура пройдут 8 ноября. Сыграют "Бавария" - "Галатасарай", "Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед". С турнирным положением команд в группе A можно ознакомиться здесь.

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