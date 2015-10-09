Герой ПСЖ сделал признание о Ямале после победы над "Барселоной"

Левый защитник ПСЖ Нуну Мендеш поделился впечатлениями о Ламине Ямале после матча Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Юный вингер каталонцев активно начал встречу, создавал напряжение у ворот соперника, однако результативностью не отметился. Сам Мендеш стал героем вечера - его точная передача привела к голу, а после финального свистка именно он был признан лучшим игроком встречи. Победу парижанам на 90-й минуте принёс Гонсалу Рамуш, установив окончательный счёт 2:1.

"Играть против Ямаля - большое удовольствие. Он второй лучший игрок в мире", - цитирует BarcaTimes Мендеша.

Стоит отметить, что 18-летний Ямаль недавно стал вторым в голосовании на "Золотой мяч", уступив лишь Усману Дембеле, тогда как Нуну Мендеш вошёл в десятку лучших игроков церемонии, состоявшейся 22 сентября.