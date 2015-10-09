Герой матча с "Кайратом" вошел в символическую сборную Лиги чемпионов

Полузащитник "Копенгагена" Роберт после матча с "Кайратом" вошёл в символическую сборную 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, передают Vesti.kz.

За своё выступление в матче с алматинским клубом (3:2) вингер получил от статистического портала WhoScored оценку 9,14. Игрок отметился победным забитым мячом и поучаствовал в первом голе датского клуба.

Символическая команда 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored:

Вратарь: Никита Хайкин ("Будё-Глимт", 9,25);

Защитники: Юрриен Тимбер ("Арсенал", 7,68), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд, 8,40), Вильям Пачо ("ПСЖ", 8,07) и Алехандро Гримальдо ("Байер", 8,12);

Полузащитники: Уэстон Маккенни ("Ювентус", 8,48), Адемола Лукман ("Аталанта", 8,63), Витинья ("ПСЖ", 8,44) и Роберт Силва ("Копенгаген", 9,14);

Нападающие: Килиан Мбаппе ("Реал", 10) и Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", 9,66).

Напомним, что "Кайрат" уступил "Копенгагену" со счетом 2:3, голами в составе алматинцев отметились Дастан Сатпаев и Олжас Байбек.

