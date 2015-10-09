Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 08:40
 

Герой матча с "Кайратом" вошел в символическую сборную Лиги чемпионов

  Комментарии

Герой матча с "Кайратом" вошел в символическую сборную Лиги чемпионов ©instagram.com/fc_kobenhavn

Полузащитник "Копенгагена" Роберт после матча с "Кайратом" вошёл в символическую сборную 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, передают Vesti.kz

За своё выступление в матче с алматинским клубом (3:2) вингер получил от статистического портала WhoScored оценку 9,14. Игрок отметился победным забитым мячом и поучаствовал в первом голе датского клуба. 


 Символическая команда 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored:

Вратарь: Никита Хайкин ("Будё-Глимт", 9,25);

Защитники: Юрриен Тимбер ("Арсенал", 7,68), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд, 8,40), Вильям Пачо ("ПСЖ", 8,07) и Алехандро Гримальдо ("Байер", 8,12);

Полузащитники: Уэстон Маккенни ("Ювентус", 8,48), Адемола Лукман ("Аталанта", 8,63), Витинья ("ПСЖ", 8,44) и Роберт Силва ("Копенгаген", 9,14);

Нападающие: Килиан Мбаппе ("Реал", 10) и Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", 9,66).

Напомним, что "Кайрат" уступил "Копенгагену" со счетом 2:3, голами в составе алматинцев отметились Дастан Сатпаев и Олжас Байбек. 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 65 человек

