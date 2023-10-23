"Галатасарай" потерял лидера перед матчем Лиги чемпионов с "Баварией"

Нападающий турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди получил травму во время матча 9-го тура Суперлиги Турции против "Бешикташа", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу стамбульского клуба.
Согласно информации, аргентинский форвард получил травму лодыжки. В клубе добавили, что медики уже приступили к лечению игрока.
Как отмечает Goal Turkiye, Икарди, вероятно, не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Баварии".
Команда Окана Бурука занимает второе место в группе А, опережая "Копенгаген" на три балла, а "Манчестер Юнайтед" на четыре. Напомним, именно гол Икарди на 81-й минуте помог "Галатасараю" одолеть манкунианцев на выезде (3:2).
Игра с "Баварией" состоится во вторник, 24 октября, в Стамбуле.
На счету Икарди 10 голов и результативная передача в девяти матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Турции.
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|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
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|Унион
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|02:00
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|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00