"Галатасарай" потерял лидера перед матчем Лиги чемпионов с "Баварией"

Нападающий турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди получил травму во время матча 9-го тура Суперлиги Турции против "Бешикташа", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу стамбульского клуба.

Согласно информации, аргентинский форвард получил травму лодыжки. В клубе добавили, что медики уже приступили к лечению игрока.

Как отмечает Goal Turkiye, Икарди, вероятно, не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Баварии".

Команда Окана Бурука занимает второе место в группе А, опережая "Копенгаген" на три балла, а "Манчестер Юнайтед" на четыре. Напомним, именно гол Икарди на 81-й минуте помог "Галатасараю" одолеть манкунианцев на выезде (3:2).

Игра с "Баварией" состоится во вторник, 24 октября, в Стамбуле.

На счету Икарди 10 голов и результативная передача в девяти матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Турции.

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