В футболе нет ничего невозможного - Тухель о втором матче с "Сити" в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель высказался об ответном матче с "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Команды сыграют 19 апреля в Германии. Первая игра осталась за английским клубом (3:0).

"Важно не терять концентрацию. Задача кажется почти невыполнимой, но в футболе нет ничего невозможного. Я чувствую, что мы горим желанием взять реванш. Важно то, что на вершину горы можно попасть, только если идти шаг за шагом. Нет смысла все время смотреть на вершину. Для нас важна хорошая атмосфера и качество тренировок, это у нас было. Теперь нам нужно выступить на высшем уровне в ближайшем матче чемпионата. Тогда мы увидим, что с этих шагов мы начнем следующий небольшой цикл до среды. Футбол остается футболом: нам нужно немного удачи, импульс на нашей стороне. Даже после анализа я все равно скажу, что очень доволен первыми 70 минутами в первой игре. У нас были фазы, когда момент мог перевесить на нашу сторону, но нам не хватило игровой удачи", - приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.