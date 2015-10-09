Флорентино Перес отправил скаута на матч ЛЧ за будущей звездой

В эту среду, 27 ноября, скаут "Реала" будет присутствовать на матче Лиги чемпионов "Арсенал" – "Бавария" в Лондоне с одной целью: оценить игру центрального защитника мюнхенского клуба Дайо Упамекано, который рассматривается как потенциальное усиление обороны "сливочных" следующим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

Внимание на Упамекано

"Реал" отправит своего ключевого скаута на стадион "Эмирейтс", чтобы подробно проанализировать выступление француза в матче против одного из сильнейших клубов Англии. Этот отчёт станет важным фактором для решения президента "сливочных" Флорентино Переса о продолжении переговоров по трансферу.

Тройка кандидатов на усиление обороны

Подписание центрального защитника стало одним из приоритетов "Реала" на сезон-2026/27. На данный момент рассматриваются три игрока, контракты которых истекают и которые ещё не продлили соглашения:

Ибраима Конате ("Ливерпуль")

Дайо Упамекано ("Бавария")

Марк Гехи ("Кристал Пэлас")

Все трое будут доступны на правах свободного агента, если не подпишут новые контракты до 1 января. Среди них фаворитами считаются два француза, имеющие опыт выступлений в больших клубах - Упамекано и Конате.

Почему "Реалу" нужен защитник

После окончания контракта Давида Алабы в клубе останутся вопросы относительно будущего Антонио Рюдигера, тогда как Эдер Милитао продолжает показывать высокий уровень, но остаются сомнения из-за его склонности к травмам. Молодые игроки Дин Хёйсен и Рауль Асенсио пока не готовы к роли лидеров обороны.

В "Реале" считают необходимым иметь защитника мирового уровня, и при доступности Упамекано и Конате Флорентино Перес готов действовать. Главный вопрос - кто станет приоритетным выбором, и решение клуба будет окончательным в ближайшие недели.