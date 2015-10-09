Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 10:34
 

Флорентино Перес отправил скаута на матч ЛЧ за будущей звездой

  Комментарии

Флорентино Перес отправил скаута на матч ЛЧ за будущей звездой Флорентино Перес. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

В эту среду, 27 ноября, скаут "Реала" будет присутствовать на матче Лиги чемпионов "Арсенал" – "Бавария" в Лондоне с одной целью: оценить игру центрального защитника мюнхенского клуба Дайо Упамекано, который рассматривается как потенциальное усиление обороны "сливочных" следующим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

Внимание на Упамекано

"Реал" отправит своего ключевого скаута на стадион "Эмирейтс", чтобы подробно проанализировать выступление француза в матче против одного из сильнейших клубов Англии. Этот отчёт станет важным фактором для решения президента "сливочных" Флорентино Переса о продолжении переговоров по трансферу.

Тройка кандидатов на усиление обороны

Подписание центрального защитника стало одним из приоритетов "Реала" на сезон-2026/27. На данный момент рассматриваются три игрока, контракты которых истекают и которые ещё не продлили соглашения:

Ибраима Конате ("Ливерпуль")
Дайо Упамекано ("Бавария")
Марк Гехи ("Кристал Пэлас")

Все трое будут доступны на правах свободного агента, если не подпишут новые контракты до 1 января. Среди них фаворитами считаются два француза, имеющие опыт выступлений в больших клубах - Упамекано и Конате.

Почему "Реалу" нужен защитник

После окончания контракта Давида Алабы в клубе останутся вопросы относительно будущего Антонио Рюдигера, тогда как Эдер Милитао продолжает показывать высокий уровень, но остаются сомнения из-за его склонности к травмам. Молодые игроки Дин Хёйсен и Рауль Асенсио пока не готовы к роли лидеров обороны.

В "Реале" считают необходимым иметь защитника мирового уровня, и при доступности Упамекано и Конате Флорентино Перес готов действовать. Главный вопрос - кто станет приоритетным выбором, и решение клуба будет окончательным в ближайшие недели.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Бавария
Проголосовало 62 человек

