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Фантастическим камбэком обернулся матч Лиги чемпионов

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Фантастическим камбэком обернулся матч Лиги чемпионов ©x.com/FCShakhtar

В Нидерландах состоялась встреча общего этапа Лиги чемпионов между местным ПСВ и донецким "Шахтером", сообщают Vesti.kz.

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В Нидерландах состоялась встреча общего этапа Лиги чемпионов между местным ПСВ и донецким "Шахтером", сообщают Vesti.kz.

Первый тайм остался за украинским клубом: гости на восьмой минуте усилиями Даниила Сикана вышли вперед. Александр Зубков на 37 минуте удвоил преимущество.

Хозяева сумели оформить камбэк. Дубль на свой счет записал Малик Тилльман, отличившийся на 87 и 90 минуте. Победу ПСВ на 95-й минуте принес Рикардо Пепи.

Отметим, что украинский клуб с 69 минуты играл в меньшинстве после удаления Педро Энрике Азеведо Перейры.

В пяти матчах ПСВ одержал две победы, сыграл две ничьи потерпел одно поражение. "Шахтер" выиграл одну встречу, один матч завершил вничью и в трех играх уступил. 

Лига чемпионов Шахтер Донецк Нидерланды Футбол

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