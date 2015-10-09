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В европейском клубе отреагировали на дуэль с "Кайратом" в Лиге чемпионов

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В европейском клубе отреагировали на дуэль с "Кайратом" в Лиге чемпионов ©instagram.com/nkolimpija/

Пресс-служба словенской "Олимпии" отреагировала на итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

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Пресс-служба словенской "Олимпии" отреагировала на итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Словенский клуб на старте нового розыгрыша самого престижного турнира Европы сойдется с алматинским "Кайратом".

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Первый матч состоится 8 или 9 июля в "Стожице", ответный - через неделю на выезде. Окончательные даты будут утверждены УЕФА в пятницу", - пишет пресс-служба чемпионов Словении.


Добавим, что сегодня, 17 июня своих соперников узнают другие казахстанские клубы "Актобе" и "Ордабасы". "Красно-белые" примут участие в жеребьевке первого отборочного раунда Лиги Европы, а шымкентцы - в квалификации Лиги конференций.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
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