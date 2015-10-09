В европейском клубе отреагировали на дуэль с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Пресс-служба словенской "Олимпии" отреагировала на итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Словенский клуб на старте нового розыгрыша самого престижного турнира Европы сойдется с алматинским "Кайратом".

"Драконы" отправятся в Казахстан. "Олимпия" - "Кайрат" Алматыю Первый матч состоится 8 или 9 июля в "Стожице", ответный - через неделю на выезде. Окончательные даты будут утверждены УЕФА в пятницу", - пишет пресс-служба чемпионов Словении.

Добавим, что сегодня, 17 июня своих соперников узнают другие казахстанские клубы "Актобе" и "Ордабасы". "Красно-белые" примут участие в жеребьевке первого отборочного раунда Лиги Европы, а шымкентцы - в квалификации Лиги конференций.