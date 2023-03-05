Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

"Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе

"Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе
©twitter.com/KMbappe

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что исход матча в Лиге чемпионов против "Баварии" не повлияет на его будущее в парижском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Зависит ли мое будущее от игры с "Баварией"? Не думаю. Если бы оно было связано с Лигой чемпионов, я бы уехал очень далеко (смеется). И это не неуважение к ПСЖ. Я счастлив в этой команде, думаю лишь о том, как подарить ей положительные моменты.

Церемония празднования звания лучшего бомбардира клуба? Всем большое спасибо, я наслаждался реакцией болельщиков, это было что-то особенное. Всем спасибо, но пора двигаться дальше. ПСЖ ждет большой матч, на котором у нас есть четкая цель", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ответный матч "Бавария" - ПСЖ состоится в ночь на 9 марта. В первой игре в Париже немецкий клуб выиграл со счетом 1:0.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Бавария

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus