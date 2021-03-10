"Это непростительная ошибка". Роналду раскритиковали после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной Италии Фабио Капелло раскритиковал игроков "Ювентуса" после ответного матча с "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринцы победили со счетом 3:2, но по сумме двух игр уступили сопернику.

Решающий момент в матче наступил в дополнительное время, когда игрок гостей Сержиу Оливейра на 115-й минуте пробил под стенку, где Криштиану Роналду и Адриен Рабьо подпрыгнули, повернувшись спиной к мячу.

"Это была непростительная ошибка. В мое время мы выбирали игроков, которые шли в стенку, и они не могли быть кем-то, кто боится мяча. Они испугались мяча и отпрыгнули от него, повернувшись спиной. Это непростительно.

В этой команде есть некоторые ветераны, которые появляются перед журналистами, когда они выигрывают, чтобы получить свою долю похвалы, а затем нигде не видны, когда проигрывают", - приводит слова Капелло "Матч ТВ" со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что в другом матче, прошедшем в Дортмунде, "Боруссия" сыграла вничью с "Севильей" (2:2) и по сумме двух игр прошла в четвертьфинал. В первом матче в гостях дортмундцы победили со счетом 3:2.

В ночь на 11 марта сыграют ПСЖ - "Барселона" (4:1) и "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" (2:0).

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