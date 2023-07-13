Эрич высказался об упущенной победе "Астаны" в матче Лиги чемпионов

Бывший вратарь "Астаны" и сборной Казахстана Ненад Эрич поделился своим мнением по поводу первого матча "Астаны" с тбилисским "Динамо" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, встреча прошла накануне в столице Казахстана и завершилась ничьей 1:1. "Астана" вела 1:0, но упустила победу.

"Жаль, что не удалось одержать победу на домашнем стадионе перед своими болельщиками. Думаю, что все шансы пройти дальше есть. Первая игра в ЛЧ всегда тяжелая. КПЛ одно, а еврокубки - другой уровень. Из своего опыта помню, что первые игры в ЛЧ всегда давались непросто, и не важно, кто твой соперник. Нужно ответственно подойти к ответной встрече и выдать максимум возможностей, чтобы пройти дальше. Переживаю и болею за команду.

Что могу сказать по игре? Были моменты, которые нужно было реализовывать, чтобы было легче на выезде. Есть вторая игра, где все решится. Желаю успехов команде!" - сказал Эрич.

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