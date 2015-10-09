Эксперт сравнил Сатпаева с Мбаппе и оценил шансы "Кайрата" в Лиге чемпионов

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о прошедшем матче Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом", где алматинцы потерпели поражение со счётом 0:5. В частности, он выделил игру Дастана Сатпаева, а также назвал вероятные причины крупного поражения.

По мнению специалиста, "Кайрат" мог избежать разгрома при ином тактическом плане на игру.

"В стартовые 15 минут, можно сказать, преимущество было у "Кайрата". А потом "Реал" захватил инициативу, всё встало на свои места. Но мне показалось, что плана Б у тренерского штаба "Кайрата" не было. Чтобы избежать поражения может быть следовало обороняться низким блоком. В первой половине "Реал" играл более серьезно, а во втором тайме уже куражился. Я уже говорил, восхождение на Эльбрус - это одно, а Эверест - совершенно иная вершина. Возможно, для будущего - это полезный опыт. Как будет дальше, посмотрим. С "Пафосом" дома есть шансы набрать очки. Безусловно, "Кайрат" вырос в этом сезоне, но пока не до уровня "Реала". Персонально из "Кайрата" отметил бы Сатпаева, он старался обострять, но пока он действует за счёт своих природных качеств, ему нужно обрести зрелость, мастерство, которое есть у того же Мбаппе", - заявил Черепанов.

"Кайрат" после двух туров в ЛЧ не имеет набранных очков. "Реал" в двух матчах набрал максимальные шесть очков. Алматинцы сыграют следующий матч Лиги чемпионов 21 октября против "Пафоса" (Кипр).