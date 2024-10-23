Экс-звезда "Реала" не оставил шанса "Барселоне" в матче Лиги чемпионов

Бывший полузащитник "Реала", "Баварии" и сборной Германии Тони Кроос дал прогноз на матч Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и "Барселоной", сообщают Vesti.kz.

"Бавария" победит со счетом 3:1 или 2:0", - приводит слова Крооса Barca Universal.

Матч третьего общего этапа состоится в Барселоне сегодня, и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

В первом туре "сине-гранатовые" проиграли французскому "Монако" - 1:2, а во втором разгромили дома швейцарский "Янг Бойз" - 5:0.

"Бавария" в рамках общего этапа Лиги чемпионов сокрушила на своем поле загребское "Динамо" - 9:2 и уступила "Астон Вилле" - 0:1.