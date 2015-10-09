Экс-тренер "Кайрата" оценил успех клуба в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал выход алматинцев в общий этап Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Белорусский специалист руководил алматинским клубом в период с 2018 по 2021 годы. При нем "Кайрат" также стал чемпионом страны. Сейчас он возглавляет "Пари НН".

"Как раз вчера мы говорили с Кайратом Советаевичем. Поздравил его с выходом и подчеркнул, что всё закономерно: это цель, путь к которой был проложен ещё много лет назад. Инфраструктура, философия, идея, вклад в разумное развитие казахстанского футбола… Это заслуженное достижение. Да, результат пришёл не сразу, но это огромнейшее событие не только для "Кайрата", а для всей страны. Ещё раз публично поздравляю и желаю ребятам расти дальше — пусть добьются успеха в лучшем турнире Европы", — сказал Шпилевский в интервью ASNews.kz.

Напомним, что первый матч в основном турнире Лиги чемпионов алматинцы проведут 18 сентября в гостях с лиссабонским "Спортингом". Также команду ждут домашние игры с "Реалом" (30 сентября), "Пафосом" (21 октября), "Олимпиакосом" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января), а ещё гостевые встречи с "Интером" (5 ноября), "Копенгагеном" (26 ноября) и "Арсеналом" (28 января).