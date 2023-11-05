Экс-игрок ПСЖ назвал самый худший матч. Это было в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник ПСЖ Марко Вератти вспомнил самый худший матч в своей карьере, сообщают Vesti.kz.
Этим матчем стала встреча с "Барселоной" в рамках Лиги чемпионов весной 2017 года. Тогда ПСЖ одержал разгромную победу на своем поле со счетом 4:0, однако в ответной игре, проиграв 1:6, упустил преимущество.
"Вне всяких сомнений, тот матч с «Барселоной» стал худшим в моей карьере", - цитирует Верратти итальянский новостной сайт ITASportPress.
Верратти выступал за французский клуб в течение десяти лет - с 2013 до 2023 год.
Сейчас итальянец выступает в Катаре за "Аль-Араби".
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|Барселона
|Порту
|02:00
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00