Экс-игрок ПСЖ назвал самый худший матч. Это было в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник ПСЖ Марко Вератти вспомнил самый худший матч в своей карьере, сообщают Vesti.kz.

Этим матчем стала встреча с "Барселоной" в рамках Лиги чемпионов весной 2017 года. Тогда ПСЖ одержал разгромную победу на своем поле со счетом 4:0, однако в ответной игре, проиграв 1:6, упустил преимущество.

"Вне всяких сомнений, тот матч с «Барселоной» стал худшим в моей карьере", - цитирует Верратти итальянский новостной сайт ITASportPress.

Верратти выступал за французский клуб в течение десяти лет - с 2013 до 2023 год.

Сейчас итальянец выступает в Катаре за "Аль-Араби".