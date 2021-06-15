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"Дышать будет нечем". Казахстанский специалист назвал сложности для "Кайрата" в матче ЛЧ против "Маккаби"

Он оценил шансы алматинцев.

"Дышать будет нечем". Казахстанский специалист назвал сложности для "Кайрата" в матче ЛЧ против "Маккаби"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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"Кайрат" имеет шансы пройти израильский "Маккаби" (Хайфа) в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, считает известный казахстанский специалист Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он перечислил сложности, с которыми алматинцы столкнутся на выезде, и отметил командный дух после победы в прошедшем туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу над "Таразом" (2:0).

"Будем надеяться, что неудачная серия "Кайрата" с израильтянами прервется. Не может же команда все время попадать на клубы из этой страны и неудачно играть. Когда-то все заканчивается.

Если брать последнюю игру этих соперников, я ожидал, что "Кайрат" будет хуже играть в Израиле. Но команда показала себя достойно. Вагнер гол забил, еще один мяч не засчитали. Играть с ними можно. Главное, как "Кайрат" адаптируется к этой жаре, которая там доходит до 50 градусов, плюс близость моря и духота. Дышать будет нечем, через десять минут уже голова кружится.

Нужно играть за счет характера. "Кайрату" ведь необходимо спасать сезон. Пока есть небольшие шансы, но, будем откровенны, они мизерные. Спасти сезон возможно благодаря хорошему выступлению в еврокубках. Думаю, руководство и игроки это понимают. Все футболисты опытные, прошедшие школу, и их не надо лишний раз настраивать.

Я думаю, удача и фарт будут на нашей стороне и "Кайрат" сможет пройти израильтян. По игре с "Таразом" показалось, что команда нормально отнеслась к смене тренера. Была хорошая игра, был высокий прессинг, который тяжело дается алматинцам без Яцека Гуральски. Тем более клуб не смог рассчитывать на Гулжигита Алыкулова и Хосе Канте. Главное не то, что обыграли "Тараз", а то, что показали движение. Команда хорошо боролась и делала хорошие передачи.

Я видел видео из раздевалки после матча. Это тоже говорит о том, что команда едина. Как они радовались и отмечали первую победу при новом тренере", - заявил Талгаев.

Напомним, первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Алматинцы первую встречу проведут на выезде.

"Кайрат" встречался с этим соперником в квалификации Лиги Европы-2020/21. Единственный поединок, сыгранный в Израиле, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Всего, помимо действующего соперника, алматинцы четыре раза играли в еврокубках с представителями этой страны. В сезоне-2016/17 алматинцы уступили в квалификации Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива (1:2 на выезде и 1:1 дома). В Лиге Европы-2019/20 команда проиграла "Хапоэлю Беэр-Шева" (0:2 в гостях и 1:1 на своем поле).

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Метки:
Лига чемпионов КПЛ-2021 Кайрат ФК Гуральски Яцек Израиль

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