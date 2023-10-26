Друг Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Защитник португальского "Порту" Пепе установил рекорд Лиги чемпионов, став самым возрастным полевым футболистом в истории турнира, сообщают Vesti.kz.
Это произошло в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Антверпеном", в котором Пепе вышел на поле в стартовом составе в возрасте 40 лет и 241 дня.
Таким образом, португалец превзошел достижения итальянца Алессандро Костакурты (2006) и шотландца Дэвида Уэйра (2010), которые выходили на поле в матчах главного еврокубкового турнира в возрасте 40 лет 211 дней.
За свою профессиональную карьеру Пепе выступал всего в четырех клубах - "Маритиму", "Порту", мадридском "Реале" и турецком "Бешикташе".
Пепе является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала". Также он трижды выигрывал чемпионат Испании ("Реал") и четыре раза - Португалии ("Порту"). Защитник является чемпионом Европы и обладателем бронзовой награды европейского первенства в составе сборной Португалии.
Пепе друг Криштиану Роналду, с которым они выступали за "Реал", а также вместе играли за сборную Португалии.
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