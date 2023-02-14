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Новости спорта Футбол Лига чемпионов

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Долгожданное возвращение ЛЧ: самое основное о сегодняшних матчах 1/8 финала

Долгожданное возвращение ЛЧ: самое основное о сегодняшних матчах 1/8 финала
©ФК "Бавария"

15 недель - именно столько времени прошло с последних матчей Лиги чемпионов. И вот, наконец, наступил момент возвращения главного континентального клубного турнира Европы. Ближайшей ночью будут сыграны первые матчи 1/8 финала розыгрыша 2022/23. Корреспондент Vesti.kz - о предстоящих и долгожданных матчах.

Уже ближайшей ночью, в 02:00 по времени Астаны, в Париже и Милане пройдут первые матчи Лиги чемпионов в этом году. ПСЖ на своем поле примет "Баварию", а "Милан" сыграет с "Тоттенхэмом".

ПСЖ - "Бавария". История встреч в ЛЧ, удивительные исходы и форма команд

ПСЖ и "Бавария" сыграют друг с другом в Лиге чемпионов в 12-й раз. В сезоне-1994/95 парижане добыли две победы в группе - 2:0 дома и 1:0 на выезде. В кампании-1997/98 они вновь встретились в одном квартете, и тогда команды обменялись домашними успехами: "Бавария" разгромила соперников со счетом 5:1, а ПСЖ ответил более скромной победой - 3:1. Аналогично все произошло и в групповой стадии сезона-2000/01: ПСЖ одержал победу дома - 1:0, а мюнхенцы сделали это еще убедительнее - 2:0. 

Современная история противостояния ПСЖ и "Баварии" в Лиге чемпионов берет свое начало с групповой стадии-2017/18. Сначала французский клуб ошеломил немецких соперников домашним разгромом - 3:0, отличились Дани Алвес, Эдинсон Кавани и Неймар. Но в ответной встрече "Бавария" взяла реванш - 3:1. На гол Роберта Левандовски и дубль Корентена Толиссо гости ответили лишь точным ударом Килиана Мбаппе. В итоге клубы синхронно вышли из группы, набрав 15 очков из 18 возможных.  

В августе 2020-го команды разыграли финал ковидного сезона Лиги чемпионов. "Бавария" стала обладателем кубка, а единственный гол в ворота ПСЖ забил их же воспитанник Кингсли Коман

Два года назад клубы впервые встретились в ходе двухматчевого противостояния плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале удачливее оказались игроки ПСЖ, которые прошли соперников за счет разницы голов, забитых на выезде. В Мюнхене парижане победили со счетом 3:2. Дублем отметился Мбаппе, а еще один мяч забил Маркиньос. Хозяева же ответили ударами Эрика Шупо-Мотинга и Томаса Мюллера. В ответной встрече немецкая команда выиграла благодаря голу Шупо-Мотинга - 1:0, но дальше пройти не смогла.

По итогам 11 матчей между ПСЖ и "Баварией" ни разу не была зафиксирована ничья. Шесть раз победу одержали игроки французской команды, пять раз - немецкой. Разница голов - 15:15. 

В сегодняшней встрече определиться с фаворитом тоже нелегко. Это два гранда современного футбола. ПСЖ будет играть дома, но у "Баварии" в последнее время более удовлетворительные результаты. Так, парижане идут на серии из двух поражений - от "Марселя" в Кубке Франции (1:2) и от "Монако" в чемпионате (1:3). Однако обе встречи состоялись на выезде. В первой не сыграл Мбаппе, а во второй, помимо него, вне заявки остались Лионель Месси, Марко Верратти и еще несколько футболистов. 

Что касается "Баварии", то январь выдался для команды нервозным - все три официальных матча завершились вничью. Однако с начала февраля мюнхенцы выиграли все три встречи во внутренних турнирах с общим счетом 11:2. Также стоит отметить, что "Бавария" не проигрывает во всех турнирах с 17 сентября, когда в чемпионате уступила "Аугсбургу" - 0:1.

Лидеры ПСЖ возвращаются в строй после отсутствия в проигранных встречах. Что касается "Баварии", то клуб по-прежнему не может рассчитывать на Садио Мане, Лукаса Эрнандеса и Мануэля Нойера. Однако всех их нет уже продолжительное время, и команда адаптировалась к игре без них.

При любом исходе в этой встрече произойдет что-то необычное:

- Если победит ПСЖ, то "Бавария" проиграет впервые за пять месяцев.
- Если команды разойдутся миром, то это будет первая ничья после 12 матчей между клубами в ЛЧ.
- Если победит "Бавария", то ПСЖ впервые с августа-сентября 2020-го проиграет три официальных матча подряд (тогда серия началась с поражения парижан от мюнхенцев в финале ЛЧ).

Будет очень интересно! Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport - трансляция начнется в 01:50.

"Милан" - "Тоттенхэм". Проблемы во внутренних турнирах и встреча спустя 12 лет

Последние две встречи между этими командами прошли в 2018 и 2015 году соответственно. Однако сыграны они были в товарищеских турнирах, поэтому много говорить об этом нет смысла. Отметим лишь то, что в обеих встречах победу одержали игроки английского клуба - 1:0 и 2:0. 

В Лиге чемпионов клубы встречались лишь раз, и это было в 1/8 финала сезона 2010/11. В итоге путевку в четвертьфинал добыли "шпоры", а все решил единственный гол в двухматчевом противостоянии, забитый как раз на "Сан-Сиро" английским нападающим Питером Краучем - 1:0, 0:0. 

Лишь спустя 12 лет они встретятся в рамках этого турнира вновь, но на аналогичной стадии. В прошлом сезоне "Милан" стал лучшей командой Италии, а "Тоттенхэм" замкнул топ-4 в Англии, вырвав последнюю путевку в ЛЧ в упорной борьбе. 

В текущем сезоне обе команды объединяет то, что они находятся на пятом месте во внутренних чемпионатах. Фанаты "Тоттенхэма", давно отвыкшие от трофеев, вряд ли столь озадачены положением дел в таблице. А вот болельщики "Милана" явно недовольны, ведь еще в прошлом сезоне им не было равных на Апеннинах. 

В последних восьми матчах во всех турнирах "Милан" добыл лишь одну победу при пяти поражениях и двух ничейных исходах. Ужасающая статистика плохо сказалась на положении дел в чемпионате и кубке. Может, победа над "Торино" (1:0) на прошлых выходных вернет "россонери" в чувство. 

У "Тоттенхэма" тоже нет стабильности. В последних пяти матчах в рамках АПЛ команда проиграла трижды. В субботу лондонцы вовсе были разгромлены "Лестером" - 1:4. И это всего через неделю после неожиданной, но приятнейшей для болельщиков победы над "Манчестер Сити" - 1:0.

Здесь прогнозировать какой-либо результат не менее сложно, чем в матче ПСЖ - "Бавария". Такие встречи принято называть играми на три исхода. Не стоит отбрасывать и сей факт, что это уже Лига чемпионов, и настрой тут отличается. У "Милана" и "Тоттенхэма" не лучшие времена, и победа в этой встрече будет на вес золота для обоих коллективов.

В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Qazaqstan, начало трансляции в 01:50.

Фото: UEFA

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Тоттенхэм Милан ФК ПСЖ Бавария Неймар Мбаппе Килиан Месси Лионель Монако ФК Нойер Манчестер Сити

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