Лига чемпионов
Сегодня 11:23
 

Дастан Сатпаев сделал заявление о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Дастан Сатпаев сделал заявление о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"©

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о предстоящем матче с мадридском "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Команды встретятся в рамках 2-го тура общего этапа ЛЧ 30 сентября, игра пройдет на стадионе "Центральный" в Алматы. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

"Постараемся прессинговать соперника либо парами, чтобы было легче отбирать мяч, либо выходить один на один в единоборствах. Для нас это новый опыт, и мы хотим показать, на что способны.

В первую очередь для меня важно, чтобы команда добилась успеха и выжала из этой игры максимум. Конечно, мы хотим победить, хотя и понимаем, насколько это будет сложно.

"Реал" — непростой соперник — они не раз выигрывали Лигу чемпионов. Но мы будем бороться до конца. Уверен, если мы будем играть для своих болельщиков, у нас всё получится", — приводит слова Сатпаева QazSport.

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с гостевого поражения "Спортингу" (1:4), а "Реал" дома победил "Марсель" (2:1).

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с лондонским "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 1393 человек

