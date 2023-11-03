Четырехкратный победитель Лиги чемпионов прервал свою худшую серию

Амстердамский "Аякс", победив "Волендам", выиграл первый матч с августа, сообщают Vesti.kz.
Титулованный клуб из Нидерландов в перенесенном матче третьего тура Эредивизии нанес поражение "Волендаму" со счетом 2:0.
Эта победа стала для "Аякса" первой с конца лета, когда в квалификации Лиги Европы был обыгран болгарский "Лудогорец". После этого "Аякс" не мог выиграть в десяти встречах в различных турнирах, проиграв в семи. Эта серия стала худшей в истории клуба.
"Аякс" набрал восемь очков в девяти встречах чемпионата и идет на 15‑м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Отметим, что амстердамский клуб 36 раз выигрывал национальное первенство и четырежды становился победителем Лиги чемпионов (1971, 1972, 1973, 1995).
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|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
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