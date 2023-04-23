"Челси" призвали избавиться от Лэмпарда после провала в Лиге чемпионов

Английский футбольный эксперт Пол Мерсон считает, что "Челси" не должен оставлять Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера даже до конца сезона, передает Metro. Он заявил, что бывшая звезда сборной Англии не справился с задачей, под которую его брали.

"Нужно пригласить нового тренера прямо сейчас, чтобы он успел провести четыре-пять недель с командой, посмотрел, кто ему не нужен. Если новый тренер приедет 1 июля или где-то в тех числах, то времени будет недостаточно. Ему нужно со всем разобраться и начать предсезонку с 22-23 игроками. Нужно сказать Боули избавиться от тех, кто не нужен, любой ценой. Что-то нужно сделать прямо сейчас. Не в обиду Фрэнку. Его пригласили ради Лиги чемпионов", - сказал Мерсон.

Напомним, "Челси" проиграл "Реалу" в четвертьфинале Лиги чемпионов.