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"Челси" призвали избавиться от Лэмпарда после провала в Лиге чемпионов

"Челси" призвали избавиться от Лэмпарда после провала в Лиге чемпионов
©ФК "Челси"

Английский футбольный эксперт Пол Мерсон считает, что "Челси" не должен оставлять Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера даже до конца сезона, передает Metro. Он заявил, что бывшая звезда сборной Англии не справился с задачей, под которую его брали.

"Нужно пригласить нового тренера прямо сейчас, чтобы он успел провести четыре-пять недель с командой, посмотрел, кто ему не нужен. Если новый тренер приедет 1 июля или где-то в тех числах, то времени будет недостаточно. Ему нужно со всем разобраться и начать предсезонку с 22-23 игроками. Нужно сказать Боули избавиться от тех, кто не нужен, любой ценой. Что-то нужно сделать прямо сейчас. Не в обиду Фрэнку. Его пригласили ради Лиги чемпионов", - сказал Мерсон.

Напомним, "Челси" проиграл "Реалу" в четвертьфинале Лиги чемпионов. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
4 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 32 15 6 11 45-41 51
7 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
9 Фулхэм 31 13 6 12 44-42 45
10 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 32 9 10 13 31-40 37
13 Вулверхэмптон Уондерерс 32 9 7 16 27-44 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29-41 31
16 Лидс Юнайтед 32 7 8 17 41-62 29
17 Лестер Сити 32 8 4 20 43-56 28
18 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19 Ноттингем Форест 32 6 9 17 26-59 27
20 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24

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Метки:
Челси Лэмпард Фрэнк Лига чемпионов АПЛ

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