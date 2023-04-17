Нам будет нелегко - Де Брюйне об ответной игре с "Баварией" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Баварией" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В первой игре "Сити" на своем поле победил со счетом 3:0. Ответная игра состоится 19 апреля в Германии.

"Нам еще нужно пройти долгий путь. Мы не в том положении, когда осталось сыграть 50 минут и можно сконцентрироваться на обороне. Нам еще играть 95 минут, всякое может случиться. Все знают о некоторых сумасшедших играх в футболе, так что нам придется показать нашу лучшую игру. Нам нужно просто придерживаться своей игры. Мы начинаем заново и знаем, что нам будет нелегко. У "Баварии" много хороших футболистов, но мы бы предпочли иметь три мяча преимущества, чем проигрывать с такой разницей", - приводит слова Де Брюйне The Independent.