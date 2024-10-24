Бриллиант из академии "Барселоны" выбыл до конца сезона

Полузащитник немецкого "Лейпцига" Хави Симонс повредил связки левого голеностопа и рискует пропустить остаток 2024 года, сообщают Vesti.kz.

21-летний нидерландец получил травму в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:1). Симонс был заменен на 78-й минуте.

Как сообщается на официальном сайте клуба, у хавбека травма связок левого голеностопа, он может пропустить несколько недель.

По информации журналиста Sky Deutschland Филиппа Хинце, Симонсу грозит операция, вероятно, он больше не сыграет в 2024 году.

Симонс был арендован у французского "Пари Сен-Жермен" в 2023 году. В августе "Лейпциг" продлил аренду до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне игрок провел 7 игр в Бундеслиге, забив 2 гола и отдав 2 результативных паса.

Напомним, Симонс с 2010 года тренировался в академии "Барселоны", где считался одним из самых талантливых игроков. В июле 2019 года хавбек перешел в ПСЖ. Тогда испанская газета Marca вышла с заголовком: "ПСЖ подписал Хави Симонса, бриллиант в академии "Барселоны".