Болельщики "Порту" напали на своего тренера после матча Лиги чемпионов

Болельщики футбольного клуба "Порту" забросали камнями машину главного тренера Сержиу Консейсау после разгромного поражения от "Брюгге" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на португальскую газету O Jogo.

Директор "Порту" по связям с общественностью Франсишку Маркеш заявил, что незадолго до того, как в машину тренера начали кидать камни, защитник португальской команды Родригу Консейсау получил оскорбительное сообщение от одного из болельщиков. Руководство клуба начало собственное расследование произошедшего.

"Нападение на машину, в которой находятся жена и дети тренера, немыслимо. Жена Консейсау немедленно подала жалобу в полицию", - добавил Маркеш.

Напомним, что 13 сентября "Порту" дома уступил "Брюгге" со счетом 0:4 в Лиге чемпионов. В чемпионате Португалии команда занимает третье место после шести туров, одержав пять побед при одном поражении.

47-летний Консейсау возглавляет "Порту" с 2017 года.

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