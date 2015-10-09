Билеты на матч Лиги чемпионов: "Кайрат" сделал официальное заявление

"Кайрат" сделал заявление о билетах на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса", передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, билеты на матч уже в продаже.

Встреча состоится 9 декабря на стадионе "Астана Арена" в Астане и начнется в 20:30.

Билеты доступны в мобильных приложениях Qairat SuperApp и Freedom SuperApp.

Отмечается, что на один ИИН можно приобрести не более двух билетов. Иностранные граждане могут указывать паспортные данные.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

"Олимпиакос" с двумя очками занимает 33-е место в общей таблице ЛЧ, а "Кайрат" находится на предпоследней, 35-й строчке, имея в актив один балл.

