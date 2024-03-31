"Без шансов". Гвардиола пожаловался перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на плотный график перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом", который состоится 9 апреля в Мадриде, передают Vesti.kz.
"Мы играем с "Астон Виллой" 3 апреля в 20:15, затем 6 апреля, в 12:30, матч против "Кристал Пэлас"! После этого мы отправимся в Мадрид во вторник.
У "Реала" есть девять дней на подготовку, девять дней!
Я бы хотел думать: о, дайте мне еще один день, потому что разница большая. Без шансов...", - приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.
Ответный матч между клубами состоится 17 апреля в Англии.
В других играх 1/4 финала ЛЧ встретятся "Арсенал" - "Бавария", ПСЖ - "Барселона" и "Атлетико" - "Боруссия" Дортмунд.
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