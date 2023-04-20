"Бенфика" зарубилась с "Интером" но вылетела из Лиги чемпионов

Миланский "Интер" вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале итальянский клуб оказался сильнее португальской "Бенфики". В первом матче в Лиссабоне "Интер" выиграл со счетом 2:0.
В ответной встрече была зафиксирована ничья - 3:3. В первом тайме соперники отличились по разу. На 14-й минуте хозяев вперед вывел Николо Барелла. На 38-й минуте Фредрик Эурснес сравнял счет.
Во втором тайме Лаутаро Мартинес (65-я минута) забил второй гол "Интера", а на 78-й Хоакин Корреа сделал счет 3:1.
"Бенфике" на 86-й минуте удалось сократить счет. Гол на счету Антониу Силвы. А на 95-й минуте Петар Муса забил третий гол португальского клуба.
По сумме двух встреч "Интер" одержал победу со счетом 5:3.
В 1/2 финала "Интер" сыграет с "Миланом".
This one was for you, #InterFans 🖤💙#ForzaInter #UCL #InterBenfica pic.twitter.com/tl5Ma43y8H— Inter (@Inter_en) April 19, 2023
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