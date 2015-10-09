Лига чемпионов
Сегодня 21:54
 

"Баварию" предупредили перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

"Баварию" предупредили перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник "Баварии" и сборной Нидерландов Арьен Роббен оценил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб обыграл мадридский "Реал" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Ответная встреча между командами запланирована в ночь с 15 на 16 апреля по казахстанскому времени.

"На мой взгляд, "Бавария" была лучше. Думаю, результат, возможно, мог быть и более убедительным. Но это всё-таки "Реал" Мадрид. Тренер тоже об этом говорил: в матчах с ними нужно быть бдительным и сосредоточенным все 90-95 минут. Даже если думаешь: "Мы ведём 2:0 — и всё идёт гладко". Они могут забить в самый неожиданный момент. В футболе игра никогда по-настоящему не заканчивается. Мадрид — лучший тому пример", — цитирует Роббена официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, Роббен выступал за мюнхенский клуб с 2009 по 2019 год. За немецкий клуб он выиграл множество трофеев: восемь раз побеждал в Бундеслиге, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. Кроме того, он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Реал М
Проголосовало 55 человек

