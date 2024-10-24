"Бавария" установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Мюнхенская "Бавария" стала автором клубного антирекорда в Лиге чемпионов, передает Vesti.kz.

Это случилось после третьего гостевого поражения подряд. На этот раз в выездном матче мюнхенцы крупно проиграли "Барселоне" со счетом 1:4. Для гранда Бундеслиги это уже третье подряд поражение в гостевом поединке самого престижного еврокубка, что является клубным антирекордом. До выезда Испанию, "Бавария" уступила "Астон Вилле" в Бирмингеме (0:1) и "Реалу" в Мадриде (1:2).

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После трех туров общего этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов клуб располагается на 23-й строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками.

6 ноября мюнхенцы примут в родных стенах португальскую "Бенфику".