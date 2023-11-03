"Бавария" понесла потерю перед матчем ЛЧ и решила вернуть бывшего игрока

Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт выбыл из строя по причине травмы. Случилось это в матче 1/16 финала Кубка Германии против "Саарбрюккена" (1:2), сообщают Vesti.kz.
По информации Bild, 24-летний футболист повредил связки коленного сустава и пропустит около 4-6 недель.
В этой связи "Бавария" собирается подписать краткосрочный контракт с экс-игроком клуба Жеромом Боатенгом.
35-летний Боатенг играл за мюнхенцев с 2011 по 2021 год. А последним его клубом стал французский "Лион", цвета которого он защищал в период 2021-2023 годов. В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента.
В эти выходные, 4 ноября, "Бавария" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией" в рамках десятого тура Бундеслиги, а 8 ноября в гостях встретится с датским "Копенгагеном" на стадии группового этапа Лиги чемпионов. С турнирным положением команд в квартете A можно ознакомиться здесь.
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7 ноября
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
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8 ноября
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
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9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00
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28 ноября
|Лацио
|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
|
29 ноября
|Барселона
|Порту
|02:00
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00