Лига чемпионов
Сегодня 21:44
 

"Бавария" идёт за новой звездой: тренер объявил о задачах в Лиге чемпионов

"Бавария" идёт за новой звездой: тренер объявил о задачах в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани заявил, что клуб ставит перед собой самую амбициозную задачу - вернуть титул победителя Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Других целей нет. Конечно, и другие команды тоже хотят её выиграть. Сейчас мы сосредоточены только на "Челси", но мечта остаётся", - слова Компани с пресс-конференции приводит сайт УЕФА.

По его словам, команда готова сражаться за главный европейский трофей с первых же матчей. Стартовать в новом розыгрыше турнира "Бавария" будет дома - в ночь с 17 на 18 сентября мюнхенцы примут "Челси".

За свою историю "Бавария" шесть раз покоряла Европу - в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 и 2020 годах, и теперь намерена добавить к этой коллекции новую звезду.

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Общий этап, мужчины
18 сентября 00:00   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
