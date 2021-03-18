"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов определились два последних четвертьфиналиста. Ими стали "Бавария" и "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Немецкий клуб в ответном матче 1/8-й на своем поле в Мюнхене принимал римский "Лацио" и одержал победу со счетом 2:1. На 33-й минуте пенальти гостям забил Роберт Левандовски, а на 73-й отличился Максим Шупо-Мотин. За "Лацио" гол престижа на 82-й минуте провел Марко Пароло. В первом матче команд "Бавария" в Италии разгромила соперника со счетом 4:1 и в итоге без проблем вышла в следующую стадию турнира.

В параллельном матче "Челси" на "Стамфорд Бридж" добился победы над мадридским "Атлетико" со счетом 2:0. Автором первого гола на 34-й минуте стал Хаким Зиеш. А уже на четвертой добавленной минуте точку во встрече поставил Эмерсон. При этом испанцы доигрывали матч в меньшинстве - на 82-й минуте за неспортивное поведение был удален Стефан Савич. Первый матч 1/8-й завершился также победой англичан со счетом 1:0.

Таким образом, определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. При этом "Челси" стал третьим представителем АПЛ, а "Бавария" - второй немецкой командой на данной стадии.

Ранее 1/8-ю прошли французский "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", дортмундская "Боруссия", "Порту", "Манчестер Сити" и "Реал".

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