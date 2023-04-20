В "Баварии" сделали заявление о смене тренера после вылета из Лиги чемпионов

Президент "Баварии" Герберт Хайнер после вылета команды из Лиги чемпионов отметил, что не сожалеет о смене главного тренера. На этом посту Юлиана Нагельсманна заменил Томас Тухель, передают Vesti.kz.

Немецкий клуб выбыл из турнира на стадии 1/4 финала. В первой игре на выезде мюнхенцы уступили "Манчестер Сити" (0:3), а в ответной встрече на своем поле сыграли вничью (1:1).

"Определенно это правильное решение! При Нагельсманне потенциал команды не был реализован на поле", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Также он отметил, что клуб будет искать нападающего этим летом.

"Было очевидно, что у нас нет девятки, который мог бы изменить ситуацию впереди. Мы усилим наш состав, чтобы быть конкурентными в чемпионате и Лиге чемпионов", - добавил он.

Отметим, в полуфинале "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Игры пройдут 9 и 17 мая в Испании и Англии соответственно.

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