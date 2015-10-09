"Барселона" установила антирекорд в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" установила антирекорд испанских команд в Лиге чемпионов УЕФА.

"Сине-гранатовые" стали первым испанским клубом, который 15 матчей подряд в ЛЧ не может сохранить свои ворота в неприкосновенности. Об этом сообщает статистический портал Opta.

"Барселона" пропускает как минимум один гол в каждом матче Лиги чемпионов с апреля 2025 года. Последний "сухой" матч каталонцев — это победа над дортмундской "Боруссией" (4:0).

Накануне "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов сезона-2025/2026, уступив на стадии 1/4 финала мадридскому "Атлетико" по сумме двух матчей с общим счётом 2:3 (0:2,2:1).

