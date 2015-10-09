"Барселона" решила судьбу Ямаля перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик выбрал следующий состав:
- Вратарь: Щенсны;
- Защитники: Кунде, Гарсия, Кубарси, Мартин;
- Полузащитники: де Йонг, Педри, Ольмо;
- Нападающие: Ямаль, Рашфорд, Торрес.
Наставник ПСЖ Луис Энрике определил следующих футболистов:
- Вратарь: Шевалье;
- Защитники: Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш;
- Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис;
- Нападающие: Маюлу, Барколя, Мбайе.
Встреча состоится в ночь с 1 на 2 октября на территории "сине-гранатовых" и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.
Отметим, что в составе каталонцев впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов выйдет 18-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль, пропустивший первую встречу с "Ньюкаслом" (2:1) из-за травмы.
Лига чемпионов 2025/26 • Испания, Барселона • Общий этап, мужчины
Сегодня 00:00 • идёт
