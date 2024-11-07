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Лига чемпионов
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"Барселона" после разгрома в Лиге чемпионов обновила свой рекорд результативности

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"Барселона" после разгрома в Лиге чемпионов обновила свой рекорд результативности ©x.com/FCBarcelona

Накануне, испанская "Барселона" в рамках общего этапа Лиги чемпионов обыграла на выезде "Црвену Звезду", сообщают Vesti.kz.

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Накануне, испанская "Барселона" в рамках общего этапа Лиги чемпионов обыграла на выезде "Црвену Звезду", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Каталонская "Барселона" уже забила 55 голов в 16 матчах текущего сезона во всех турнирах, что стало новым рекордом клуба на этом отрезке.

По данным Opta, это наивысший результат за всю историю: предыдущий рекорд, установленный в сезоне 1950/51, составлял 54 гола после 16 игр.

Барселона Лига чемпионов Футбол

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