"Барселона" после разгрома в Лиге чемпионов обновила свой рекорд результативности

Накануне, испанская "Барселона" в рамках общего этапа Лиги чемпионов обыграла на выезде "Црвену Звезду", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Каталонская "Барселона" уже забила 55 голов в 16 матчах текущего сезона во всех турнирах, что стало новым рекордом клуба на этом отрезке.

По данным Opta, это наивысший результат за всю историю: предыдущий рекорд, установленный в сезоне 1950/51, составлял 54 гола после 16 игр.