"Барселона" нашла преемника для Ханси Флика

Каталонская "Барселона" планирует пригласить Сеска Фабрегаса на пост главного тренера в июне 2028 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

План "Барселоны"

Руководство каталонцев видит в Фабрегасе замену Ханси Флику, чей контракт истекает 30 июня 2028 года. Сроки соглашений обоих специалистов совпадают - Фабрегас также связан обязательствами с "Комо" до лета 2028 года. На данный момент позиции Флика крепки, немедленной смены тренера не планируется.

Сеск Фабрегас. Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

Угроза со стороны "Челси" и "Арсенала"

Осуществлению планов каталонцев могут помешать "Арсенал" и "Челси". В контракте Фабрегаса с "Комо" прописана специальная сумма отступных, действующая только для трёх его бывших клубов - "Барселоны", "Арсенала" и "Челси". Если лондонские команды начнут искать тренера на сезон-2027/28, они могут выкупить испанца на год раньше "Барселоны".

Тренерские успехи

Интерес топ-клубов к Фабрегасу вырос после того, как он за короткий срок укрепил свою репутацию в Италии, сенсационно выведя скромный "Комо" в Лигу чемпионов УЕФА. В недавнем матче четвёртого тура его подопечные разгромили французский "Ланс" со счётом 9:1.

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