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Бабаян рассказал о готовности "Астаны" в ответному матчу Лиги чемпионов, шансах на победу и премиальных

Бабаян рассказал о готовности "Астаны" в ответному матчу Лиги чемпионов, шансах на победу и премиальных
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян на предматчевой пресс-конференции прокомментировал предстоящий ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" из Тбилиси, сообщает Meta-ratings.kz. Он отметил, что после первой игры проделана работа над ошибками.

- После первой игры мы прекрасно понимаем нашего соперника. У нас не будет второго преимущества в виде домашней поддержки. Проанализировав первый матч, мы проделали определенную работу, сделали правильные выводы. Мы готовы к завтрашней игре, решить поставленную задачу и порадовать наших болельщиков.

- К команде присоединились новые игроки - Марочкин, Лончар и Томашевич. Каковы шансы, что они могут сыграть завтра?

- Изменения в составе однозначно будут. У нас будет еще одна тренировка, чтобы посмотреть, кто может сыграть, но изменения точно будут.

- Какие преимущества можно отметить у "Динамо"? И как сыграет "Астана" - от обороны или в атаке?

– Как показал первый матч, нужно играть сбалансированно. Мы играли и через фланги, и через центр. Играли сбалансированно в первом тайме, я уже говорил про это после игры. Определенные моменты создали, во втором тайме мы не отказывались от своей игры и не уходили в оборону. Но первые 15 минут "Динамо" завладело преимуществом. Но самое главное - это то, как мы обороняемся, когда "Динамо" с мячом. Мы должны правильно работать во всех фазах, не стремимся играть в оборонительный футбол. Мы всегда хотим атаковал, при этом не нарушая баланс, чтобы не нарваться на контратаку. Мы знаем, что это серьезный соперник, и для того, чтобы решить нашу задачу, мы должны выложиться на 200 процентов и сыграть организованно.

- Как думаете, кто больше всех будет стараться на поле? Мне кажется, что Марин Томасов, чтобы была возможность еще раз съездить домой, в Хорватию (в случае прохода в следующий раунд "Астана" сыграет с "Динамо Загреб" - прим. ред.).

- Об этом мы постоянно говорим. Самое главное, чтобы мы видели на поле команду. Выкладываться будут все. Даже если один игрок не будет выкладываться до конца, от этого будет страдать вся команда. Важно, чтобы все были единым целым.

- Перед первой игрой вы сказали, что шансы 50 на 50. Изменились ли они сейчас?

- Думаю, и перед ответной игрой шансы не меняются - 50 на 50, однако у команды хозяев есть преимущество в виде болельщиков. Но все будет решаться на поле.

- Вы говорили, для того, чтобы стабильно играть в групповых этапах еврокубков нужно поменять ментальность команды, привить дух победителя. Удалось ли Вам это сделать?

- Это приходит с опытом. Команда должна уметь стабильно выигрывать, даже не самые лучшие матчи. Для этого нужно работать над психологией, не только над физическими данными. В этом плане работа ведется. Вы знаете, что таких больших матчей еще не было. Чемпионат Казахстана – немного другой уровень. В этом направлении есть небольшие сложности. Возможно, нам не хватает опыта, но мы должны идти по этой дороге, важно делать правильные выводы и развиваться.

- Если бы "Динамо Тбилиси" играло в чемпионате Казахстана, то на какое место команда бы претендовала?

- Команда очень хорошо играет в контроле мяча и переходных фазах. На каком месте? Сложно оценивать, но, думаю, на первую тройку команда будет претендовать.

- Есть ли премиальные за выход в групповой этап, за каждый этап квалификации и за победу над "Динамо Тбилиси"?

– Есть премиальные за выход в групповую стадию. Есть премиальные за отдельные матчи. Но отдельные премиальные за победу над "Динамо Тбилиси" - такого нет.

- Как вы знаете, в футболе мелочей не бывает. В прошлом году были проблемы, связанные с логистикой. Также "Астана" останавливалась в гостиницах, которые не соответствовали уровню. Есть ли сейчас такие проблемы?

- Были определенные проблемы организационного характера и перед первым матчем, которые не должны быть в таком клубе. В итоге мы не смогли их решить, но сейчас я не буду об этом говорить. Сейчас у нас положительный настрой, хорошая гостиница, качественное поле. Все мысли о завтрашней игре и мы отодвинули все негативные моменты.

Матч  пройдет сегодня, 19 июля, в столице Грузии на стадионе "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе". Начало - в 22:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Первая игра команд, которая прошла на "Астана Арене", завершилась ничей 1:1.

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК Лига чемпионов Грузия

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Сегодня , 08:16
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©ФК "Астана" Бабаян рассказал о готовности "Астаны" в ответному матчу Лиги чемпионов, шансах на победу и премиальных
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