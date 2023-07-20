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Бабаян объяснил камбэк "Астаны" в матче Лиги чемпионов

Бабаян объяснил камбэк "Астаны" в матче Лиги чемпионов
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход ответного матча квалификации Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Crystalsport.ge.

"Астана" одержала победу в Грузии со счетом 2:1, уступая по ходу матча. В первой встрече в Казахстане была зафиксирована ничья - 1:1.

"Первые 20 минут была позиционная игра. Пропущенный гол заставил нас понервничать. Нам повезло, что мы забили два быстрых гола. Мы находились под прессингом и оборонялись на последних минутах. Самое главное – мы победили! Поздравляю всех болельщиков "Астаны"!

До пропущенного гола мы выглядели хорошо, но после него качество нашей игры ухудшилось. Мы сильно изменились во втором тайме.

Мы добились победы в первую очередь за счет командного духа. Также во втором тайме мы тактически перестроились, и это привело к победе. После перерыва мы сосредоточились на контроле мяча в центре поля, и это стало одной из причин нашего успеха.

С завтрашнего дня начинаем готовиться к следующему матчу. Сейчас главное восстановить силы, тем более, нам предстоит долгий путь. Мы не будем добавлять новых игроков до матча с загребским "Динамо", - заявил Бабаян.

Таким образом, казахстанский клуб вышел во второй квалификационный раунд турнира, где встретится с загребским "Динамо".

Первая игра состоится 25/26 июля, а ответная - 1/2 августа.

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Бабаян Григорий

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