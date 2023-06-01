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"Аякс" уволил главного тренера после непопадания в Лигу чемпионов

"Аякс" уволил главного тренера после непопадания в Лигу чемпионов
©ajax.nl

"Аякс" уволил 39-летнего Джона Хейтингу с поста главного тренера клуба. Амстердамцы считают, что команде нужен более опытный специалист, сообщают Vesti.kz со ссылкой на их пресс-службу.

"Мы сообщили Хейтинге, что начнем поиск нового главного тренера. После ухода Альфреда Шредера в конце января "Аякс" договорился с Хейтингой, что он будет главным тренером до конца сезона", - говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что "Аяксу" необходим более опытный тренер, чтобы клуб выступил лучше, чем в минувшем сезоне.

Напомним, что амстердамцы финишировали на третьем месте в таблице и не попали в Лигу чемпионов.

Хейтинга - воспитанник футбольной академии "Аякса". В его карьере также были "Атлетико" (Мадрид), "Эвертон", "Фулхэм", "Герта". За сборную Нидерландов провел 87 матчей и забил 7 голов в период 2004-2013 годов.

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Метки:
Лига чемпионов Нидерланды

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