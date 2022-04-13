"Атлетико" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов

Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, пройдут еще два футбольных матча 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Атлетико" на своем поле примет "Манчестер Сити". В первой игре англичане добились минимальной победы (1:0). Начало - в 01:00 по времени Нур-Султана. Встречу покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В другом поединке "Ливерпуль" дома сыграет с "Бенфикой" (01:00). В первой встрече представитель АПЛ выиграл со счетом 3:1. Ответную будет транслировать Qazaqstan.

Напомним, ранее в полуфинал ЛЧ пробились "Реал" и "Вильярреал".

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