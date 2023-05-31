"Астана" узнала потенциальных соперников в Лиге чемпионов

Стали известны потенциальные соперники "Астаны" в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, сообщают Vesti.kz.
Чемпион Казахстана возьмет старт с первого квалификационного раунда, и будет в числе "сеянных" команд. На данный момент известны 13 из 15 потенциальных соперников.
Жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов состоится 20 июня.
Список потенциальных соперников выглядит так:
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
"КИ Клаксвик" (Фарерские острова);
"Динамо" (Тбилиси, Грузия);
"Ракув"(Польша);
"Партизани" (Албания);
"Хеккен" (Швеция);
"Фарул" (Румыния);
"Валмиера" (Латвия);
"Балкани" (Косово);
"Ларн" (Северная Ирландия);
"Хамрун Спартанс" (Мальта);
"Свифт" (Люксембург);
"Струга" (Северная Македония);
* плюс победитель предварительного раунда чемпион Армении.
Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля.
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