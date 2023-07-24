"Астана" узнала печальную статистику перед матчем Лиги чемпионов с "Динамо" Загреб

Российский портал "Футбол на Куличках" подготовил прогноз на первый матч "Астаны" против загребского "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Динамо" полторы недели назад удалось завоевать Суперкубок Хорватии, переиграв "Хайдук", но вскоре после этого случилась неудача – динамовцы на своём поле проиграли всё той же команде из Сплита в рамках первого тура чемпионата Хорватии. Матч получился драматичным, поскольку при счете 1:0 загребцы не реализовали одиннадцатиметровый удар, а решающий мяч пропустили в компенсированное ко второму тайму время. Отмечает, что поражение стало для "Динамо" первым с начала апреля.

"Астана" совсем недавно тоже проводила матч национального первенства: домашний поединок с «Атырау» завершился нулевой ничьей, хотя как минимум на один гол, хозяева, наверное, наиграли. Перед этим "Астана" в достаточно упорной борьбе прошла грузинское "Динамо" на прошлой стадии квалификации Лиги Чемпионов: в Казахстане была зафиксирована боевая ничья, в Тбилиси "Астана" эмоционально вырвала победу.

Статистические факты

– команды провели между собой два матча в квалификации ЛЧ в 2018 году: «Динамо» выиграло в гостях (2:0) и дома (1:0);

– "Динамо" неудачно стартовало в чемпионате Хорватии, потерпев домашнее поражение;

– "Астана" в последнем матче чемпионата Казахстана довольствовалась домашней ничьей;

– "Динамо", начиная с апреля, потерпело только одно поражение;

– "Астана" на прошлой стадии квалификации ЛЧ прошло "Динамо" из Тбилиси (1:1 дома, 2:1 в гостях);

– хорватские команды 6 раз играли против казахстанских: 4 победы, 2 поражения;

– только однажды в истории матчей между хорватскими и казахстанскими клубами проигрывала команда, игравшая дома.

Прогноз от ФНК

Скорее всего, нас ожидает очень осторожный матч с минимумом моментов и, как следствие, не самый результативный. Цена ошибки достаточно высока, "Астана" точно не будет раскрываться, да и динамовцы после свежего поражения от "Хайдука" могут решить играть более осторожно, чем могли бы", – говорится в статье.

Напомним, первый матч между "Астаной" и "Динамо" состоится в ночь с 25 на 26 июля в Загребе, а ответная игра пройдет 2 августа в Астане.

Выход во второй квалификационный раунд ЛЧ гарантирует "Астане" как минимум участие в третьем раунде Лиги Европы и раунде плей-офф Лиги конференций.

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