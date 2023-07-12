"Астана" получила серьезное преимущество перед матчем Лиги чемпионов

На матч квалификации Лиги чемпионов между "Астаной" и тбилисским "Динамо" не осталось билетов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Напомним, что встреча между "Астаной" и "Динамо" пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени.

"Билетов в продаже нет. Создадим на стадионе отличную атмосферу", - гласит сообщение "Астаны" в Instagram.

Отметим, что стадион "Астана Арена" вмещает 30 тысяч зрителей.