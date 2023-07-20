"Астана" показала победную раздевалку после камбэка в Лиге чемпионов

"Астана" вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче с тбилисским "Динамо" столичные одержали волевую победу со счетом 2:1.
Напомним, в первой встрече команд, которая прошла в Казахстане была зафиксирована ничья 1:1.
Таким образом, казахстанский клуб вышел во второй квалификационный раунд турнира, где встретится с загребским "Динамо".
Первая игра состоится 25/26 июля, а ответная - 1/2 августа.
Представляем вашему вниманию видео из раздевалки "Астаны" после матча.
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