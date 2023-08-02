"Астана" назвала состав на матч Лиги чемпионов

"Астана" назвала состав на матч квалификации Лиги чемпионов с загребским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала.
Состав на матч: Чондрич, Вороговский, Аманович, Томашевич, Марочкин, Оганесян, Лончар, Эбонг, Прокопенко, Томасов (к), Аймбетов.
Запасные: Заруцкий, Подымский, Досмагамбетов, Куат, Йованчич, Дарабаев, Басманов, Астанов, Жаксылык, Бейсебеков, Урега, Дарбо.
Напомним, первый матч команд в Загребе закончился разгромной победой хорватской команды со счетом 4:0.
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